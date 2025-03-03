В посольстве Азербайджана в Болгарии почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов, члены диаспоры Сабир Гулиев и Наргиз Ахмедова подробно проинформировали участников мероприятия о Ходжалинском геноциде.

В выступлениях было уделено внимание поездкам в Ходжалы Президента Ильхама Алиева после освобождения Ходжалы от армянской оккупации, встречам с жителями. Было отмечено, что в Ходжалы на сегодня созданы все условия для комфортной жизни и деятельности людей, проведена важная работа по обеспечению безопасного проживания наших соотечественников, возвращающихся на родину, обеспечению их занятости, улучшению благосостояния, охране и восстановлению окружающей среды.

Затем были продемонстрированы видеоролики, подготовленные Фондом Гейдара Алиева в связи с Ходжалинским геноцидом.

Отмечается, что подобная работа, проводимая диаспорскими организациями и активистами, весьма важна с точки зрения доведения до международной общественности реалий, исторических фактов Азербайджана.