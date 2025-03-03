Премьер-министр Казахстана посетил Центр Гейдара Алиева в Баку

3 марта находящийся с визитом в Азербайджане премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов посетил Центр Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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