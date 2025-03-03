https://news.day.az/politics/1734145.html Премьер-министр Казахстана посетил Центр Гейдара Алиева в Баку - ФОТО 3 марта находящийся с визитом в Азербайджане премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов посетил Центр Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Премьер-министр Казахстана посетил Центр Гейдара Алиева в Баку - ФОТО
3 марта находящийся с визитом в Азербайджане премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов посетил Центр Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре