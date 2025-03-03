В Баку состоялась встреча премьер-министров Азербайджана и Казахстана

3 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым, который по его приглашению находится с официальным визитом в Баку.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

Сообщается, что главы правительств сначала провели переговоры один на один, в ходе которых обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

"Затем А.Асадов и О.Бектенов продолжили встречу с участием делегаций обеих стран.

На встрече была подтверждена взаимная приверженность дальнейшему укреплению и расширению взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

А.Асадов поблагодарил О.Бектенова за оперативную реакцию правительства Казахстана в проведении поисково-спасательной операции после крушения самолета AZAL под Актау, а также за помощь в расследовании причин катастрофы.

Стороны отметили всестороннее развитие азербайджано-казахстанского стратегического партнерства благодаря совместным усилиям Президентов Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева.

Было подчеркнуто, что взаимные визиты и встречи на высоком уровне создают основу для эффективного взаимодействия между двумя странами по всему спектру отношений.

Была выражена благодарность Президенту Казахстана за инициативу создания Центра развития детского творчества имени Курмангазы, открытие которого состоялось в марте прошлого года при участии глав двух государств в освобожденном городе Физули.

А.Асадов отметил, что Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию стратегического партнерства с Казахстаном.

Главы правительств отметили прочную историю двустороннего сотрудничества, отраженную в обширной договорно-правовой базе, состоящей из 165 документов.

Стороны высоко оценили уровень экономического и торгового сотрудничества. Было отмечено, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли составил около 500 миллионов долларов США, в то же время было подтверждено намерение и впредь предпринимать совместные усилия для увеличения объема взаимной торговли с учетом уровня экономического развития и потенциала двух стран. В частности, была отмечена важность реализации Комплексной программы развития сотрудничества на 2022-2026 годы.

Подчеркнув важность развития инвестиционного сотрудничества, стороны выразили удовлетворение созданием совместного инвестиционного фонда для поддержки совместных инвестиций во взаимовыгодные проекты.

Также были обсуждены вопросы расширения ассортимента сельскохозяйственной продукции и увеличения объемов взаимных поставок", - отмечается в информации кабмина.

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