В Азербайджане предлагается создать Алиментный фонд.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) о защите прав человека за 2024 год, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правам человека.

"Жалобы на неисполнение судебных решений по алиментным требованиям составляют большинство. Во многих случаях, из-за отсутствия выявленных активов или доходов, на которые можно было бы направить требование, а также из-за того, что требование не исполняется добровольно, возникают трудности в исполнении судебных решений. Это актуализирует необходимость применения обязательного подхода в вопросе обеспечения занятости должников.

Несвоевременная уплата или уклонение должника от уплаты алиментов, либо укрытие должника от органов исполнительной власти создают серьезные препятствия для исполнения соответствующих судебных решений.

Хотя в ряде случаев в связи с вышеупомянутым обеспечивается принятие необходимых мер, в целом такие вопросы вызывают особое беспокойство.

Предложение, выдвинутое омбудсменом в предыдущих ежегодных докладах о создании Алиментного фонда, остается актуальным. Особенно недавняя поддержка этого предложения омбудсмена депутатами и рядом государственных органов еще раз подчеркивает важность создания Алиментного фонда", - говорится в докладе.