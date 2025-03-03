Чешское министерство об ожиданиях от встречи по Южному газовому коридору
Встреча по Южному газовому коридору (ЮГК) станет возможностью подтвердить взаимное партнёрство.
Как передает Day.Az, об этом сообщил источник в Министерстве промышленности и торговли Чехии в ответ на запрос Trend.
"Надёжное энергетическое партнёрство и сотрудничество остаются краеугольным камнем отношений между ЕС и Азербайджаном, а также между Чехией и Азербайджаном. Стабильные поставки энергии играют ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности Европы и её энергетической безопасности. Мы считаем, что встреча по Южному газовому коридору станет возможностью вновь подтвердить это взаимное партнёрство, приносящее пользу обеим сторонам и регионам", - отметил источник.
По его словам, в настоящее время Чехия не ожидает подписания каких-либо документов на встрече, однако ситуация может измениться в течение ближайших двух месяцев.
"В данный момент чешский газовый рынок в основном обеспечивается сжиженным природным газом и трубопроводным газом из Норвегии. В этом контексте Чехия рассматривает Азербайджан как важного партнёра с большим потенциалом, который может помочь ЕС в дальнейшем диверсифицировать газовые поставки, особенно в свете задачи заменить российский газ в регионе Центральной и Восточной Европы", - добавил собеседник агентства.
Отметим, что Баку примет 11-е заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору 4 апреля этого года.
Южный газовый коридор (ЮГК) транспортирует природный газ из Каспийского региона в Европу.
ЮГК включает три основные трубопроводные системы: Южно-Кавказский газопровод (SCP), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). Начальная пропускная способность коридора составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью увеличения до 20 миллиардов кубометров.
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