https://news.day.az/officialchronicle/1733993.html Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова 3 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова
3 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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