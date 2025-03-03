Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова

3 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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