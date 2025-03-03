Долг одного жильца: законно ли отключение воды и света всему дому? - ВИДЕО
В некоторых подъездах и лифтах жилых домов в Баку появляются объявления с "последним предупреждением" для тех жителей, которые не оплачивают коммунальные услуги.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в этих объявлениях указывается, что в случае непогашения задолженностей лифты будут отключены, а подача воды и электроэнергии прекратится даже для тех жильцов, которые своевременно оплачивают счета.
Адвокат Самир Сулейманов считает подобные действия неправомерными и нарушающими закон.
"Отключение коммунальных услуг всему дому из-за одного должника - это серьезное нарушение. Взаимоотношения между гражданами и коммунальными организациями регулируются личными договорами, согласно которым каждый житель обязуется вносить оплату за предоставленные услуги. В случае неуплаты организация вправе обратиться в суд, но не отключать весь дом", - объясняет адвокат.
Сулейманов также отметил, что если гражданин отказывается платить за содержание общего имущества, Жилищно-строительный кооператив (ЖСК) или Товарищество собственников жилья (ТСЖ) могут подать иск в суд.
"Согласно Жилищному кодексу, все собственники обязаны участвовать в расходах на содержание дома, независимо от того, проживают они в своей квартире или нет. При отказе от оплаты управляющая организация может взыскать долг через суд", - пояснил юрист.
Сулейманов добавил, что жильцы, столкнувшиеся с незаконным отключением, также имеют право подать иск в суд для защиты своих прав.
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