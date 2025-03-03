Армения отложила законопроект о вступлении в ЕС

Постоянная комиссия по вопросам европейской интеграции в ходе заседания приняла решение отложить обсуждение законопроекта о начале процесса вступления Армении в ЕС во втором чтении.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава комиссии Арман Егоян.

"Обсуждение законопроекта было отложено из-за технических причин. У нас нет в этом вопросе политических разногласий", - отметил он.

Это означает, что законопроект не будет обсужден на начинающейся во вторник сессии парламента.

12 февраля парламент Армении в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз.