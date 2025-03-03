https://news.day.az/world/1734140.html В Германии автомобиль въехал в толпу людей, есть погибший - ВИДЕО Автомобиль въехал в толпу в германском Маннхайме. Об этом пишет портал Mannheim24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Инцидент случился в районе Парадеплац. Очевидцы рассказали, что в толпу на скорости въехал черный внедорожник, после чего сразу же скрылся с места происшествия. По данным журналистов, погиб один человек.
В Германии автомобиль въехал в толпу людей, есть погибший - ВИДЕО
Автомобиль въехал в толпу в германском Маннхайме. Об этом пишет портал Mannheim24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент случился в районе Парадеплац. Очевидцы рассказали, что в толпу на скорости въехал черный внедорожник, после чего сразу же скрылся с места происшествия. По данным журналистов, погиб один человек.
В официальном аккаунте полиции в соцсети X попросили жителей избегать поездок в центр города, пока злоумышленника ищут. На месте аварии работают спасательные службы.
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