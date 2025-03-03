В Германии автомобиль въехал в толпу людей, есть погибший

Автомобиль въехал в толпу в германском Маннхайме. Об этом пишет портал Mannheim24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент случился в районе Парадеплац. Очевидцы рассказали, что в толпу на скорости въехал черный внедорожник, после чего сразу же скрылся с места происшествия. По данным журналистов, погиб один человек.

В официальном аккаунте полиции в соцсети X попросили жителей избегать поездок в центр города, пока злоумышленника ищут. На месте аварии работают спасательные службы.