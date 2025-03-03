Стартует регистрация на «Бакинский марафон-2025»!

4 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева будет организован "Бакинский марафон-2025", сообщает Day.Az.

Бакинский марафон, проходящий с 2016 года под девизом "Победи ветер", направлен на поддержку развития спорта и пропаганду здорового образа жизни.

Регистрация на участие в соревновании продлится с 4 марта по 25 апреля. Лица старше 18 лет могут зарегистрироваться в этот период в пунктах регистрации, расположенных в торговых центрах Баку ("28 Mall", "Gənclik Mall", "Dəniz Mall"), или на официальном сайте марафона - www.marathon.az.

Для регистрации необходимо заполнить анкету, предоставить копию удостоверения личности (студентам также копию студенческого билета) и оплатить установленный взнос для участия.

Для физических лиц регистрационный взнос на участие в марафоне составляет 20 AZN. Корпоративные участники могут подать заявку, отправив письмо на электронный адрес [email protected]. При корпоративном участии (от одной организации должно быть минимум 5 человек) регистрационный взнос составляет 100 AZN за каждого участника.

Студенты освобождены от оплаты регистрационного взноса, так как их участие будет оплачено Фондом Гейдара Алиева.

Старт и финиш марафона будут на Площади Государственного флага. Маршрут пройдет по Приморскому бульвару, а также центральным улицам и проспектам столицы, охватывая в общей сложности 21 км:

Площадь Государственного флага - Приморский бульвар - Бакинский международный морской вокзал - проспект Нефтчиляр - бульвар "Белый город" - улица Хагани Рустамова - бульвар "Белый город" - проспект 8 Ноября - улица Юсифа Сафарова - улица Узеира Гаджибейли - проспект Нефтчиляр - Бакинский фуникулер - Баиловский круг - дорога Биби-Эйбат - Площадь Государственного флага.

Актуальная информация о "Бакинском марафоне-2025", предстоящих тренировках и других новостях будет размещаться на страницах проекта в социальных сетях, а также на сайте www.marathon.az.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (012) 310 13 31.