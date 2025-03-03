В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Тысяча узоров на чуле", сообщает Day.Az.

В экспозиции представлены 25 образцов богато орнаментированных попон-чулов, из коллекции Азербайджанского национального музея ковра, сотканных в различных регионах страны - Баку, Ширване, Газахе, Карабахе.

Нарядной попоной-чулом накрывали спины верховых и вьючных животных (лошадей, верблюдов, ишаков, быков), которая служила также украшением. В Азербайджане чул изготавливался в основном в ворсовой и безворсовой техниках, а иногда декорировался золотошвейной, тамбурной вышивкой, в технике "джульма" или лоскутным шитьем. Чулом покрывали спины верблюдов и лошадей во время разного рода торжеств, чтобы животные выглядели величественно и нарядно. Зимой же чул защищал их от холода.

Глиняная фигура лошади, найденная в южно-азербайджанском городе Маку, на которой изображен чул с цветочным узором (II тыс. до н.э.), а также изображение льва в чуле на поверхности золотой чаши (I тыс. до н.э.), обнаруженной при раскопках на холме Гасанлы вблизи озера Урмия, свидетельствуют о древних корнях истории этого предмета. Изображения богато орнаментированных чулов встречаются также и на произведениях известных представителей тебризского искусства миниатюры.

В Средние века чулы для лошадей правителей и сановников ткали из разноцветных шерстяных и шелковых нитей, порой использовали золотые и серебряные нити, а также драгоценные камни.

Выставка продлится до 1 апреля.