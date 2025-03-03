Арутюнян признал, что «командующий» «армией обороны Карабаха» подчинялся начальнику генштаба Армении

Как сообщалось, 3 марта продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, которые обвиняются в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Араик Арутюнян дал показания на судебном заседании.

А. Арутюнян признал, что "командующий" "армией обороны Карабаха" подчинялся начальнику генерального штаба Республики Армения.

"Я не назначал и не увольнял "военного командующего", поскольку у меня не было на это полномочий. На протяжении десятилетий "карабахская армия" не действовала как отдельная армия. В Армении возбуждено уголовное дело против "командующего" "карабахской армией". Если бы она подчинялась мне, уголовное дело против него было бы возбуждено в Карабахе", - сказал он.