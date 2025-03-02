https://news.day.az/society/1733950.html Стрельба в Билясуваре - есть раненый В Билясуварском районе 41-летний мужчина получил огнестрельное ранение. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД), 2 марта в 12:45 в полицию поступило сообщение о том, что Эльмаддин Джафаров (1983 г.р.) был ранен из охотничьего оружия.
Стрельба в Билясуваре - есть раненый
В Билясуварском районе 41-летний мужчина получил ранение из огнестрельного оружия.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД), 2 марта в 12:45 в полицию поступила информация о том, что Эльмаддин Джафаров, 1983 года рождения, получил ранение в результате выстрела из охотничьего ружья.
Отмечается, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении деяния Рауля Гулиева (1995 г.р.), у него было изъято зарегистрированное охотничье ружье.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, и ведется следствие для выяснения всех обстоятельств инцидента.
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