Стрельба в Билясуваре

В Билясуварском районе 41-летний мужчина получил ранение из огнестрельного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД), 2 марта в 12:45 в полицию поступила информация о том, что Эльмаддин Джафаров, 1983 года рождения, получил ранение в результате выстрела из охотничьего ружья.

Отмечается, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении деяния Рауля Гулиева (1995 г.р.), у него было изъято зарегистрированное охотничье ружье.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, и ведется следствие для выяснения всех обстоятельств инцидента.