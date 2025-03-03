https://news.day.az/society/1733978.html Трагическая смерть 4-хлетнего ребёнка в Имишли В Имишли 4-хлетний ребёнок после инъекции впал в состояние шока и скончался. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в селе Ялавадж Имишлинского района. 4-хлетней девочке, у которой поднялась температура, в сельском медицинском пункте был введён антибиотик для снижения температуры.
Трагическая смерть 4-хлетнего ребёнка в Имишли
В Имишли 4-хлетний ребёнок после инъекции впал в состояние шока и скончался.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в селе Ялавадж Имишлинского района.
4-хлетней девочке, у которой поднялась температура, в сельском медицинском пункте был введён антибиотик для снижения температуры.
После укола ребёнок впал в шок и скончался через несколько минут в медицинском пункте.
По факту происшествия проводится расследование.
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