Трагическая смерть 4-хлетнего ребёнка в Имишли

В Имишли 4-хлетний ребёнок после инъекции впал в состояние шока и скончался.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошёл в селе Ялавадж Имишлинского района.

4-хлетней девочке, у которой поднялась температура, в сельском медицинском пункте был введён антибиотик для снижения температуры.

После укола ребёнок впал в шок и скончался через несколько минут в медицинском пункте.

По факту происшествия проводится расследование.