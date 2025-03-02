Турция и Британия обсудят ситуацию в Сирии

Представители Турции и Великобритании в понедельник: 3 март, проведут Анкаре консультации по ситуацию Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщили диписточники в турецком МИД.

Сопредседательствовать на переговорах будут заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз и государственный министр Великобритании по делам Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана Хэмиш Фалконер.

Консультации будут сфокусированы на Сирии и других региональных вопросах общей повестки.

Отмечается, что Йылмаз доведет до сведения британской стороны взгляды и ожидания Анкары относительно безопасности, стабильности и экономической ситуации в Сирии.

В ходе обсуждений будет подчеркнута важность международной поддержки шагов, предпринимаемых сирийскими властями в направлении национального примирения под эгидой центрального правительства.

Также будет акцентирована необходимость безоговорочной отмены всех санкций с целью содействия восстановлению и экономическому развитию Сирии.

Кроме того, на консультациях будет указано, что в будущем Сирии нет места терроризму, а также привлечено внимание к необходимости прекращения действий Израиля, которые открыто нарушают и угрожают суверенитету Сирии.