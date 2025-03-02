Последние данные о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме в Баку

Сегодня около 04:25 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с пожаром по адресу: Хазарский район, поселок Бина, улица Хагани 9.

Как передает Day.Az со ссылкой на Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), на место происшествия незамедлительно были направлены бригады скорой помощи.

Пострадавшие 5 человек (2 женщины и 3 мужчины) были госпитализированы в ожоговый центр при Наримановском медицинском центре.

Мужчине 2008 года рождения поставлен диагноз ожог III-IV степени 80% поверхности тела с ожоговым шоком.

Мужчине 2002 года рождения поставлен диагноз ожог III-IV степени с ожоговым шоком.

Мужчине 1977 года рождения диагностированы ожоги II-III степени лица, верхних и нижних конечностей.

Женщине 1978 года рождения диагностированы ожоги II-III степени лица, шеи, верхних и нижних конечностей.

Женщине 1974 года рождения поставлен диагноз ожог II-III степени лица, предплечий, верхних конечностей и верхних дыхательных путей с ожоговым шоком.

На данный момент состояние мужчины 2008 года рождения оценивается как критически тяжелое, состояние остальных четверых пострадавших - как тяжелое.

Все пострадавшие находятся в реанимации, лечение продолжается.