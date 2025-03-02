США ускорят поставки военной помощи Израилю

Власти США ускорят доставку военной помощи Израилю на сумму около $4 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

"Я подписал декларацию об использовании чрезвычайных полномочий для ускорения доставки Израилю военной помощи на сумму около $4 млрд", - отмечается в документе.

В нем также подчеркивается, что это распоряжение отменяет введенные администрацией предыдущего президента США Джо Байдена ограничения на поставки Израилю определенных видов оружия.

Как указывается в заявлении, администрация президента США Дональда Трампа с 20 января 2025 года одобрила продажи Израилю вооружений и военного оборудования на общую сумму $12 млрд.