США ускорят поставки военной помощи Израилю
Власти США ускорят доставку военной помощи Израилю на сумму около $4 млрд.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении госсекретаря США Марко Рубио.
"Я подписал декларацию об использовании чрезвычайных полномочий для ускорения доставки Израилю военной помощи на сумму около $4 млрд", - отмечается в документе.
В нем также подчеркивается, что это распоряжение отменяет введенные администрацией предыдущего президента США Джо Байдена ограничения на поставки Израилю определенных видов оружия.
Как указывается в заявлении, администрация президента США Дональда Трампа с 20 января 2025 года одобрила продажи Израилю вооружений и военного оборудования на общую сумму $12 млрд.
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