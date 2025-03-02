Пожар в жилом доме в Агджабеди

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме, принадлежащем жителю Агджабединского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, сразу же после получения информации силы Государственной службы пожарной охраны Агджабединского районного управления были направлены на место происшествия.

При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что пожар произошел в одноэтажном частном жилом доме, состоящем из пяти комнат и принадлежащем гражданину.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь был потушен в короткие сроки, не дав ему распространиться.