Макрон внезапно стал борцом с колониализмом - ВИДЕО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что Макрон резко стал борцом с колониализмом.
Day.Az представляет публикацию:
Резкая политика Дональда Трампа похоже, стала настоящим вызовом для Эмманюэля Макрона.
Еще бы, наш гигант мировой политики так заигрался в лидера мировой политики, что даже сам в это поверил.
А потом вдруг приходит Трамп, и за пару недель показывает, что в эту игру можно играть иначе - и показывает, что ни с ЕС целиком, ни тем более с Макроном он считаться не намерен.
И вот оно чудо! Человек, продвигающий идею неоколониализма в Африке, вдруг заговорил о том, что Европа не должна быть вассалом США!
Да ладно? Алжиру и Конго можно, а Европе нельзя?
Есть ощущение, что совсем скоро Европа почувствует все нотки собственной колониальной политики на собственной шкуре.
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