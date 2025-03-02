Макрон внезапно стал борцом с колониализмом

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что Макрон резко стал борцом с колониализмом.

Day.Az представляет публикацию:

Резкая политика Дональда Трампа похоже, стала настоящим вызовом для Эмманюэля Макрона.

Еще бы, наш гигант мировой политики так заигрался в лидера мировой политики, что даже сам в это поверил.

А потом вдруг приходит Трамп, и за пару недель показывает, что в эту игру можно играть иначе - и показывает, что ни с ЕС целиком, ни тем более с Макроном он считаться не намерен.

И вот оно чудо! Человек, продвигающий идею неоколониализма в Африке, вдруг заговорил о том, что Европа не должна быть вассалом США!

Да ладно? Алжиру и Конго можно, а Европе нельзя?

Есть ощущение, что совсем скоро Европа почувствует все нотки собственной колониальной политики на собственной шкуре.