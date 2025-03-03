Лесные пожары в Японии

Пожарные управления по всей Японии мобилизуют своих спасателей для участия в ликвидации лесных пожаров, которые бушуют в северо-восточной префектуре Иватэ.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Kyodo.

По последним данным, на борьбу с лесными пожарами были направлены более 1,7 тыс. пожарных из 450 отделений со всей страны, а сама площадь возгорания уже превысила 1,8 тыс. га. К настоящему моменту сообщается об одном погибшем в результате удара стихии, огнем было уничтожено порядка 90 жилых и промышленных построек в регионе. Рекомендации об эвакуации получили порядка 5 тыс. жителей поселков, расположенных вблизи лесополосы.

Отмечается, что лесные пожары в префектуре Иватэ стали самыми крупными с 1992 года.