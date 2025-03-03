Премьер-министр Казахстана почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

3 марта находящийся с визитом в Азербайджане премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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