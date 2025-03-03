Обращение к водителям в связи с аварией с участием скорой

2 марта в Баку рядом с метро "Нефтчиляр" произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

Как передает Day.Az, в связи с этим Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Азербайджана обратился с призывом к водителям.

В сообщении подчёркивается, что соблюдение правил дорожного движения - единственный способ избежать аварий.

Для предотвращения подобных случаев, избежания дорожно-транспортных происшествий и пробок на дорогах, ЦИУТ настоятельно рекомендует водителям следить за правилами и соблюдать требования закона "О дорожном движении".

Статья 48. Движение транспортных средств в режиме преимущественного движения и задачи других водителей в связи с ним

1. Транспортные средства с надписями "полиция", "скорая медицинская помощь", "пожарная" и другие, перечень которых устанавливается соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской Республики, во время выполнения специального задания обладают режимом преимущественного движения. В таких обстоятельствах водители указанных транспортных средств должны устанавливать специальные световые сигналы и звуковую сигнализацию.

2. При приближении одного из предусмотренных выше транспортных средств, движущегося в режиме преимущественного движения, водители других участвующих в движении транспортных средств должны включить световой указатель поворота направо и освободить полосу движения или двигаться по возможности ближе к краю дороги, а при необходимости - остановить свое транспортное средство. Запрещено присоединение к организованной транспортной колонне, сопровождаемой транспортным средством, обладающим преимущественным правом проезда, подающим знак красным или синим проблесковым световым и специальным звуковым сигналом, транспортного средства, не входящего в такую организованную транспортную колонну.

Статья 74. Применение специальных сигналов

1. Водитель транспортного средства, обладающего правом преимущественного проезда, может отступить от требований настоящего Закона с условием, чтобы это не создавало опасной ситуации для других участников дорожного движения. В любом случае он обязан подчиняться сигналам регулировщика. Оперативные транспортные средства, обладающие правом преимущественного проезда, должны быть оборудованы специальной звуковой сигнализацией и проблесковым световым маячком.

2. Для того чтобы получить преимущество перед другими участниками дорожного движения, водители указанных выше транспортных средств должны включить проблесковый световой сигнал и специальную звуковую сигнализацию. Эти водители могут использовать преимущество после того, как убедятся, что им предоставлена дорога.

3. При приближении транспортного средства, обладающего правом преимущественного проезда и подающего знак красным или синим проблесковым световым сигналом и специальной звуковой сигнализацией, другие участники движения обязаны включить указатель поворота направо, освободить полосу для транспортных средств, обладающих правом преимущественного проезда, либо двигаться по возможности ближе к краю дороги, а в случае необходимости остановить транспортные средства.