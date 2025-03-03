В Азербайджане запретят продажу этих электрических ламп

Импорт, производство и продажа электрических ламп накаливания, которые могут использоваться для освещения в цепи переменного тока, будут запрещены, за исключением ламп накаливания, которые предназначены для использования в производственных процессах и в продуктах, основным назначением которых не является освещение.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Предлагаемая поправка запрещает с 1 января 2026 года продажу ламп накаливания мощностью 60 Вт и выше, а с 1 июля 2026 года - ламп накаливания мощностью от 25 Вт (включая 25 Вт) до 60 Вт.

Отметим, что в ряде стран мира с учетом требований современности и приоритетов развития светотехники вводится запрет на производство и продажу ламп накаливания. Это связано с тем, что они имеют низкую энергоэффективность. Было рекомендовано заменить лампы накаливания компактными люминесцентными (CFL) и светодиодными (LED) лампами, а некоторые страны уже стремятся полностью перейти на светодиодные лампы.

В результате сравнения технико-экономической эффективности LED, CFL и ламп накаливания с точки зрения потребителя, установлено, что 1 светодиодная лампа со сроком потребления 15 000 часов может заменить 17 ламп накаливания со сроком потребления 1000 часов, что дает разницу в стоимости лампы в среднем более чем в 2 раза, а в стоимости электроэнергии - более чем в 8 раз.

Исследование, проведенное по импортируемым в Азербайджан лампам накаливания и LED-лампам, показывает, что в 2017-2022 годах наблюдалась такая тенденция, как снижение использования ламп накаливания и увеличение использования светодиодных ламп. Но по лампам накаливания по-прежнему фиксируется довольно высокий объем импорта.