Запасы газа в европейских хранилищах опустились до минимума

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились до около 38% впервые за более чем три года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). В то же время отбор из ПХГ в ходе текущей недели может значительно снизиться на фоне потепления. С начала отопительного сезона нетто-отбор (разница между объемом отбора и закачки) из ПХГ ЕС составляет около 63,5 млрд куб. м, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 1 марта, по данным GIE, составил 388 млн куб. м. Закачка снизилась до 23 млн куб. м. На фоне высоких темпов расхода газовых запасов в текущем отопительном сезоне, общий объем топлива в ПХГ является лишь седьмым максимальным для начала марта за все время наблюдений - 42,4 млрд куб. м газа.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 г., когда в них оставалось 58,44% запасов (рекорд за время наблюдений). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 38,23% (на 11,46 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что в относительном выражении уже ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и к завершению отопительных сезонов 2010-2011 гг., 2011-2012 гг., 2013-2014 гг., 2018-2019 гг., 2019-2020 гг. и 2022-2023 гг.

Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 г. (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ более 67 млрд куб. м газа. Нетто-отбор составляет около 63,5 млрд куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 124-й день с момента достижения максимума их заполнения на 27% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 г. и 2022 г., когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18% и 26% соответственно (приходилось даже прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах).

Текущая неделя в Европе ожидается очень теплой. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в феврале в среднем составила 13%, а в начале марта - около 18%. Средняя цена закупки газа в Европе в январе текущего года составила около $518, а в феврале - $542.

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в феврале стали рекордными для этого месяца. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 49% от максимума.