Сколько человек задержано за нарушение госграницы Азербайджана в феврале?

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в феврале 2025 года продолжила мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщает в понедельник Day.Az, ГПС Азербайджана распространила обзор за февраль.

Согласно информации, за нарушение государственной границы в течение месяца были задержаны 30 человек. Из них 8 - граждане Азербайджана, 10 - Пакистана, 4 - Марокко, 1 - Афганистана, 1 - Алжира.

"Еще 6 человек - граждан Исламской Республики Иран были задержаны в азербайджанском секторе Каспийского моря в результате оперативных мероприятий, проведенных совместно с МВД, при попытке попасть на территорию страны, нарушив государственную границу на 3 плавсредствах типа "Лайнер" и ввезти значительное количество наркотических средств.

Также в результате мер по борьбе с незаконной миграцией были задержаны 9 человек, пытавшихся пересечь государственную границу с поддельным штампом даты и паспортом или по чужому документу.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 779 человек, в отношении них приняты соответствующие меры.

В рамках борьбы с преступностью правоохранительными органами были задержаны и переданы в соответствующие органы 298 разыскиваемых лиц, предотвращен выезд из Азербайджана 397 лиц, которым запрещено покидать пределы страны, и въезд 15 лиц, которым запрещен въезд в республику.

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств выявлено и изъято из оборота 155 килограммов 193 грамма наркотических средств, 191 таблетка и 105 литров жидкой формы вещества, считающегося сильнодействующим наркотическим средством.

В течение месяца выявлена и изъята контрабанда на общую сумму 16 миллионов 787 тысяч 836 манатов, в том числе 20 единиц 9-мм пуль для пистолета, лекарственные средства, алкогольные напитки и табачные изделия", - говорится в сообщении ГПС Азербайджана.