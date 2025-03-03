Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network, специально для Day.Az

Супруга посла Алжира в Мали была развернута французскими властями в аэропорту Руасси. Этот инцидент произошел на фоне нарастающей напряженности в отношениях между Парижем и Алжиром. Официальное алжирское агентство APS назвало этот случай "последней каплей", обвинив Францию в преднамеренной эскалации дипломатического кризиса.

Алжирская пресса связала запрет на въезд с последними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, который говорил о необходимости пересмотра миграционных соглашений между двумя странами. По мнению APS, министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо намеренно обострил ситуацию, отдав приказ французской пограничной полиции отказать супруге алжирского посла во въезде.

По информации алжирской стороны, причиной отказа был якобы недостаток финансовых средств у дипломатической супруги. Однако, женщина предъявила все необходимые документы, включая сертификат о размещении, медицинскую страховку и кредитную карту своего мужа.

Французские власти, со своей стороны, объясняют инцидент несоответствием предоставленных документов требованиям Шенгенской зоны. По данным МВД Франции, у супруги посла не было необходимых доказательств финансовой состоятельности, которые требуются от граждан третьих стран при въезде в Евросоюз.

Этот случай стал очередным эпизодом в серии дипломатических напряженностей между Парижем и Алжиром. Франция в последние месяцы ужесточила визовую политику в отношении алжирских официальных лиц, объясняя это нежеланием Алжира принимать своих граждан, находящихся во Франции под процедурой обязательного выдворения (OQTF).

Две недели назад аналогичная ситуация произошла с бывшим главой администрации президента Алжира Абделазизом Хеллафом, которому также было отказано во въезде в Париж из-за отсутствия страхового полиса и подтверждения места проживания.

Как видим, Франция вновь продемонстрировала свой циничный и непредсказуемый стиль ведения политики. Откровенная провокация против Алжира, выраженная в отказе во въезде супруге посла этой страны в Мали, стала не просто скандалом - она стала детонатором, который запустил цепную реакцию обострения отношений.

Алжирские СМИ взорвались заголовками: "Париж перешёл черту!", "Оскорбление или объявление войны?". С точки зрения официального Алжира, произошедшее - это не просто бюрократическое решение, а часть более масштабного плана давления, реализуемого французскими властями.

Причины происходящего? Они лежат на поверхности. Алжир - страна, которая играет важную роль в энергетическом обеспечении Европы, является стратегическим партнёром Китая и России в Африке и, что самое важное, категорически отказывается плясать под дудку Парижа. Сегодняшняя политика Франции - это истерика бывшей метрополии, не способной смириться с тем, что её бывшие колонии больше не желают играть по её правилам.

В центре этого дипломатического скандала - фигура французского министра внутренних дел Брюно Ретайо. Человек, который выбрал Алжир в качестве своей главной мишени, откровенно проводит агрессивную и конфронтационную политику. Это уже не первая демонстрация жёсткой линии.

Президент Франции Эммануэль Макрон вынужден был вмешаться. Он призвал к "перезапуску" миграционных соглашений и заявил: "Я не хочу, чтобы миллионы французов с алжирскими корнями стали жертвами этого кризиса".

Но пока Макрон говорит о примирении, его правительство продолжает давление.

Во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил о новых визовых ограничениях для высокопоставленных алжирских чиновников.

Откровенная попытка выставить алжирских дипломатов в нелепом свете, запрещая въезд даже тем, кто традиционно пользовался дипломатическим иммунитетом, - это осознанное политическое решение. Франция пытается показать, что может давить на элиту Алжира, навязывая ей новые условия.

Но Париж просчитался. Такие действия не пугают Алжир - они только подливают масла в огонь. Ведь если Франция считает, что может издеваться над дипломатическими представителями суверенного государства, то она вскоре получит зеркальный ответ.

Формальная причина нынешнего обострения - отказ Алжира принимать обратно своих граждан, депортируемых Францией. Этот аргумент вызывает саркастическую улыбку. Почему?

Франция годами использовала миграционный фактор как инструмент политического давления. Париж прекрасно понимает, что безработица, социальные кризисы и политическая нестабильность на африканском континенте - это во многом результат западной неоколониальной политики. Однако теперь, когда мигранты становятся проблемой для самой Франции, Париж предпочитает искать виноватых в Алжире, Марокко и Тунисе.

Просто вспомним цифры:

1. Франция депортирует менее 15% мигрантов, подлежащих высылке, но пытается выставить Алжир главным препятствием.

2. При этом французская экономика на 7% зависит от труда иностранцев, в том числе выходцев из Северной Африки.

3. Количество алжирцев, получивших французское гражданство за последние 10 лет, выросло более чем на 30%.

Франция хочет одновременно и избавиться от нежелательных мигрантов, и продолжать выкачивать экономические ресурсы из Африки. Это политика лицемерия, которая всё чаще выходит Парижу боком.

На фоне жёстких действий МВД Франции президент Эммануэль Макрон продолжает играть в свою любимую игру - создавать иллюзию дипломатического диалога. Совсем недавно он заявил о необходимости "конструктивного сотрудничества" с Алжиром, о совместных энергетических проектах и о стабилизации отношений.

Но как можно говорить о сотрудничестве, когда французская таможня демонстративно разворачивает супругу посла Алжира в аэропорту Руасси?

Это не дипломатия. Это политическая шизофрения. Макрон хочет одновременно и сохранить влияние на Алжир, и показать ультраправым, что Франция жёстко действует против мигрантов. Итог предсказуем - Париж теряет доверие сразу на всех фронтах.

Париж может считать, что действует с позиции силы, но реальность такова, что Франция гораздо больше зависит от Алжира, чем Алжир от Франции.

Какие меры может принять Алжир в ответ?

1. Сокращение поставок газа и нефти во Францию. В условиях европейского энергетического кризиса это будет болезненным ударом.

2. Ограничение французских инвестиций. Франция активно инвестирует в алжирскую экономику, особенно в банковский и энергетический сектор. Если Алжир начнёт вытеснять французские компании, это приведёт к миллиардам евро убытков.

3. Военное сближение с Россией и Китаем. Алжир уже участвует в совместных учениях с российской армией. Париж не сможет диктовать условия, если Алжир усилит стратегическое партнёрство с Москвой и Пекином.

4. Ответные дипломатические меры. Париж - не единственная сторона, способная разворачивать дипломатов. Если Алжир запретит въезд французским дипломатам, то кризис только усугубится.

Текущий конфликт - это лишь часть более широкой картины. Франция теряет Африку. Напомню, что французов выгнали взашей из Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Эти страны больше не хотят видеть французские военные базы. Влияние Парижа в Центральной Африке стремительно уменьшается, уступая место России и Китаю. Африканские элиты всё чаще выбирают Альянс БРИКС как альтернативу французскому неоколониализму.

Попытки давить на Алжир лишь ускоряют этот процесс. Вместо демонстрации силы Франция показывает свою слабость.

Франция думает, что может позволить себе унижать Алжир и диктовать ему условия. Но реальность такова, что Франция уже давно не та сверхдержава, которой была во времена колониализма.

Этот конфликт показывает, что Франция больше не контролирует Северную Африку. Её влияние ослабевает, а агрессивные действия лишь ускоряют этот процесс. Кроме того, естественно, что Алжир больше не будет молчать. Парижу придётся столкнуться с реальностью: эпоха французского доминирования в Африке закончилась.

Дипломатия - это искусство баланса. Но когда страна начинает грубо пренебрегать дипломатическими нормами, она рискует потерять всё. Франция выбрала путь конфронтации - и очень скоро она поймёт, что это была роковая ошибка.

Алжирский МИД недвусмысленно дал понять: страна готова пересмотреть франко-алжирское Соглашение 1968 года, которое регулирует миграционные вопросы. "Этот договор фактически утратил свой первоначальный смысл, а его пересмотр будет сопровождаться жёсткими ответными мерами со стороны Алжира", - заявили в алжирском внешнеполитическом ведомстве.

Но это ещё не всё. Алжир прямо предупредил Париж, что может аннулировать и другие двусторонние договорённости, если Франция продолжит нынешний курс.

Война нервов достигла предела. Алжир больше не предупреждает - он действует. Франция зашла слишком далеко в своей политике давления, и теперь её ждёт жестокий ответ.

Первый удар - энергетика. Алжир уже рассматривает сокращение поставок газа во Францию. В условиях европейского энергетического кризиса это грозит Парижу серьёзными последствиями. Французские аналитики бьют тревогу: если Алжир перекроет краны, цены на газ взлетят, а дефицит в поставках станет катастрофой.

Второй удар - экономика. Париж привык, что его компании чувствуют себя в Алжире как у себя дома, но теперь этот комфорт исчезает. В кулуарах алжирской власти уже обсуждают национализацию ряда французских предприятий и пересмотр торговых соглашений. Компании, связанные с Парижем, рискуют потерять многомиллиардные контракты.

Третий удар - военный и дипломатический. Алжир уже пересматривает свои стратегические партнёрства и сближается с Россией и Китаем. В то время как Франция теряет влияние в Африке, Москва и Пекин готовы заполнить этот вакуум. И это - самый большой кошмар для Парижа.

Франция оказалась в опасной ситуации. Внутри страны - политический кризис, массовые протесты и напряжённость, вызванная провалами правительства Макрона. Снаружи - дипломатические поражения одно за другим.

Но Макрон и его окружение не делают выводов. Вместо того чтобы искать компромисс, Париж усиливает давление. Последние заявления французского МВД, намекающие на возможную экспроприацию алжирских активов во Франции, только усиливают раскол. Франция и Алжир годами пытались выстроить прагматичные отношения, но исторические обиды продолжают их разрушать. Алжир требует от Парижа официального признания преступлений колониального периода, настаивает на выплате компенсаций за ядерные испытания, проведённые Францией на его территории. Кроме того, Франция до сих пор не передала Алжиру архивы, касающиеся войны за независимость.

Но ключевым моментом стало лето 2024 года, когда Париж официально признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Алжир немедленно отозвал посла и отменил запланированный визит президента Абдельмаджида Теббуна во Францию.

Алжир больше не ограничивается словами. В Министерстве иностранных дел уже говорят о новой эре отношений, в которой Франция больше не будет играть ведущую роль.

"Мы больше не видим смысла в переговорах. Франция превратила двусторонние отношения в театр ультиматумов. Мы отвечаем на это новыми стратегическими союзами", - заявил официальный представитель алжирского правительства.

В переводе с дипломатического языка - разрыв близок.

... Париж не хочет признавать очевидного: его эпоха в Африке закончилась. Алжир - это не просто бывшая колония, а государство, которое больше не намерено терпеть неоколониальное высокомерие Франции.

Этот дипломатический конфликт уже вышел за рамки визовых и миграционных споров. Это битва за влияние. Франция проигрывает, но Макрон и его правительство не готовы признать поражение.

Но вопрос уже не в том, будет ли разрыв.

Вопрос в том, насколько разрушительными будут его последствия для Парижа.