В Баку уволили директора школы

В связи с поведением директора школы № 231 города Баку по отношению к учителям и распространенной аудиозаписью было проведено расследование. В результате расследования, в связи с нарушениями в его деятельности, директор образовательного учреждения был освобожден от должности по соответствующему приказу Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом предоставило Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Сообщается, что здоровая рабочая среда в образовательных учреждениях, повышение доверия граждан, эффективности и прозрачности в деятельности образовательных учреждений являются основными приоритетами. Считается недопустимым какие-либо негативные события в стенах образовательных учреждениях