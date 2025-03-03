Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании в области ОМС

Делегация во главе с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым находится с официальным визитом в Азербайджане.

В рамках визита был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по Обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Азербайджана и "Фондом социального медицинского страхования" Республики Казахстан о сотрудничестве и взаимодействии в области Обязательного медицинского страхования, сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство.

Отмечается, что документ подписали председатель правления Агентства Заур Алиев и заместитель председателя "Фонда социального медицинского страхования" Республики Казахстан Сауле Тажибаева.

Цель меморандума - укрепление международного сотрудничества в области ОМС, установление эффективных и выгодных партнерских отношений, содействие дальнейшему совершенствованию системы.

В рамках меморандума предусмотрены такие вопросы, как обмен опытом по вопросам законодательства об ОМС и управления бизнесом с использованием информационных технологий, организация совещаний, форумов и семинаров в данной области.

Стороны разработают совместные планы реализации целей, определенных в рамках меморандума, и проведут взаимные консультации", - говорится в инфомрации Госагентства.