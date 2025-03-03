https://news.day.az/society/1734181.html В двух районах Баку не будет газа 4 марта в Сабунчинском и Хазарском районах Баку возникнут перебои в газоснабжении. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
В двух районах Баку не будет газа
4 марта в Сабунчинском и Хазарском районах Баку возникнут перебои в газоснабжении.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Отмечается, что 4 марта с 10:00 на время проведения ремонтно-монтажных работ будет приостановлено газоснабжение в Сабунчинском районе на улицах 2-й Промысловой, Э.Мехтиева, И.Асланова, Н.Байбакова, Ю.Саратова, Ю.Алиева, Г.Мусабекова, М.Айдынбекова, Т.Бюньядова, М.Ибрагимова, Д.Бедного, С.Дадашова, Ш.И.Хатаи, М.А.Расулзаде, Г.Зардаби и Зевина, а в Хазарском районе - в поселке Шувелян, на территории Маяк баглары.
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