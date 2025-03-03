В двух районах Баку не будет газа

4 марта в Сабунчинском и Хазарском районах Баку возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечается, что 4 марта с 10:00 на время проведения ремонтно-монтажных работ будет приостановлено газоснабжение в Сабунчинском районе на улицах 2-й Промысловой, Э.Мехтиева, И.Асланова, Н.Байбакова, Ю.Саратова, Ю.Алиева, Г.Мусабекова, М.Айдынбекова, Т.Бюньядова, М.Ибрагимова, Д.Бедного, С.Дадашова, Ш.И.Хатаи, М.А.Расулзаде, Г.Зардаби и Зевина, а в Хазарском районе - в поселке Шувелян, на территории Маяк баглары.