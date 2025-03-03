Группе бывших вынужденных переселенцев, прибывших в село Гасанриз вручены ключи от квартир

Сегодня 25 семей - 91 человек переехали в село Гасанриз Агдеринского района.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в церемонии вручения ключей от квартир семьям приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, представители прессы и другие лица.

Приветствуя семьи, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов сообщил, что по поручению Президента Ильхама Алиева, в соответствии с I Государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории, воссозданное село Гасанриз Агдеринского района, будут поэтапно переселены ранее временно проживавшие в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Он отметил, что сегодня состоялось первое переселение в село Гасанриз Агдеринского района.

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, отдавших свои жизни на этом пути.

Затем семьи получили ключи от своих домов и начали обживать новые квартиры.

Отметим, что село обеспечено электричеством, питьевой водой и природным газом.