https://news.day.az/sport/1734204.html Объявлено время первых полуфинальных матчей Кубка Азербайджана Объявлено расписание первых матчей полуфинала Кубка Азербайджана по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ. Матчи состоятся в один и тот же день. Игры будут транслироваться в прямом эфире на CBC Sport: Кубок Азербайджана 1/2 финала, первые игры 2 апреля (среда)
Кубок Азербайджана
17:00 "Араз-Нахчыван" - "Карабах"
19:30. "Нефтчи" - "Сабах"
Объявлено время первых полуфинальных матчей Кубка Азербайджана
Объявлено расписание первых матчей полуфинала Кубка Азербайджана по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.
Матчи состоятся в один и тот же день. Игры будут транслироваться в прямом эфире на CBC Sport:
Кубок Азербайджана
1/2 финала, первые игры
2 апреля (среда)
17:00 "Араз-Нахчыван" - "Карабах"
"Лив Бона Деа Арена"
19:30. "Нефтчи" - "Сабах"
"Нефтчи Арена"
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