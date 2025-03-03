Объявлено время первых полуфинальных матчей Кубка Азербайджана

Объявлено расписание первых матчей полуфинала Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Матчи состоятся в один и тот же день. Игры будут транслироваться в прямом эфире на CBC Sport:

Кубок Азербайджана
1/2 финала, первые игры
2 апреля (среда)

17:00 "Араз-Нахчыван" - "Карабах"
"Лив Бона Деа Арена"

19:30. "Нефтчи" - "Сабах"
"Нефтчи Арена"