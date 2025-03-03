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Объявлено время первых полуфинальных матчей Кубка Азербайджана

Объявлено расписание первых матчей полуфинала Кубка Азербайджана по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ. Матчи состоятся в один и тот же день. Игры будут транслироваться в прямом эфире на CBC Sport: Кубок Азербайджана 1/2 финала, первые игры 2 апреля (среда)