https://news.day.az/society/1734121.html Крупные кражи из бакинских маркетов - ФОТО - ВИДЕО Серия краж совершена из маркетов, расположенных в Хатаинском и других районах Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, полиция задержала лиц, совершивыших кражи на сумму 50 тыс. манатов. Неизвестные лица в разные дни совершили кражи из более, чем 10 маркетов. Они украли табачные изделия на 6 тыс.
Крупные кражи из бакинских маркетов - ФОТО - ВИДЕО
Серия краж совершена из маркетов, расположенных в Хатаинском и других районах Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, полиция задержала лиц, совершивыших кражи на сумму 50 тыс. манатов. Неизвестные лица в разные дни совершили кражи из более, чем 10 маркетов. Они украли табачные изделия на 6 тыс. манатов, а из платежных терминалов и касс 44 500 манатов.
Сотрудники Хатаинского РУП задержали обвиняемых в совершении разбойных действия ранее судимых - 25-летнего Арастуна Мамедова и его ровесника Рахмана Магеррамова. Совершенные ими преступные деяния зафиксированы камерами видеонаблюдения.
Расследование по фактам продолжается.
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