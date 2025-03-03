Крупные кражи из бакинских маркетов

Серия краж совершена из маркетов, расположенных в Хатаинском и других районах Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, полиция задержала лиц, совершивыших кражи на сумму 50 тыс. манатов. Неизвестные лица в разные дни совершили кражи из более, чем 10 маркетов. Они украли табачные изделия на 6 тыс. манатов, а из платежных терминалов и касс 44 500 манатов.

Сотрудники Хатаинского РУП задержали обвиняемых в совершении разбойных действия ранее судимых - 25-летнего Арастуна Мамедова и его ровесника Рахмана Магеррамова. Совершенные ими преступные деяния зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Расследование по фактам продолжается.