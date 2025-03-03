В Азербайджане нужно ускорить регистрацию квартир в самовольных постройках и новостройках

В Азербайджане необходимо ускорить процесс регистрации квартир в самовольных постройках и новостройках.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) о защите прав человека за 2024 год, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правам человека.

"В течение года в адрес Омбудсмана поступали жалобы, связанные с получением удостоверения личности, регистрацией по месту жительства и пребывания. В основном они касались снятия с регистрационного учета лиц, зарегистрированных по адресам административных зданий полиции, а также отказов в регистрации по этим адресам лиц, не имеющих постоянного места жительства, согласно соответствующему распоряжению.

По вышеуказанным жалобам были проведены расследования в порядке, установленном законодательством, и обеспечено принятие соответствующих мер.

В некоторых случаях недействительность удостоверений личности лиц, снятых с учета, делает невозможным заключение трудовых договоров, поступление в образовательные учреждения, а также пользование медицинскими и другими услугами, что в конечном итоге ограничивает их права на социальное обеспечение, охрану здоровья, образование и другие.

Кроме того, необходимо ускорить процесс государственной регистрации самовольных построек и квартир в новостройках, чтобы устранить проблемы, с которыми сталкиваются многие люди при регистрации по месту жительства и нахождения, а также создать условия для полноценного использования их прав.

Также рекомендуется внести изменения в статью 9 Закона "О регистрации по месту жительства и месту нахождения", чтобы внедрить упрощенный внесудебный механизм снятия с регистрации по месту жительства лиц, зарегистрированных по данному адресу, новым собственником (на основании заявления нового владельца) в ходе купли-продажи жилья.

Регистрация рождения, внесение данных о регистрации в электронную систему и присвоение имен новорожденным в соответствии с пожеланиями родителей также имеют важное значение для обеспечения права на свободу. По обращениям такого рода, поступившим в адрес Омбудсмана, также были проведены расследования и приняты меры согласно законодательству", - отмечается в докладе.