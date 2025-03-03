Оскар 2025: объявлен список обладателей премии
В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения 97-й премии Академии - "Оскар".
Как сообщает AПА, церемония награждения прошла в театре "Долби" в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.
Список победителей во всех номинациях:
Лучший фильм - "Анора";
Лучший актер - Эдриен Броуди ("Бруталист");
Лучший актер второго плана - Киран Калкин "Настоящая боль";
Лучшая актриса - Майки Мэдисон ("Анора");
Лучший актриса второго плана -Зои Салдана ("Эмилия Перес");
Лучший анимационный фильм - "Поток";
Лучший короткометражный анимационный фильм - "В тени кипариса";
Лучшая операторская работа - Лол Кроули ("Бруталист");
Лучший дизайн костюмов - Пол Тэйзуэлл ("Злая: Сказка о ведьме Запада");
Лучший режиссер - Шон Бtйкер ("Анора");
Лучший документальный фильм - "Нет другой земли";
Лучший короткометражный документальный фильм - "Единственная девушка в оркестре";
Лучший монтаж - Шон Бейкер ("Анора");
Лучший международный фильм - "Я все еще здесь";
Лучший грим и прически - "Субстанция";
Лучший оригинальный саундтрек - Дэниэл Блумберг ("Бруталист");
Лучшая песня - El Mal ("Эмилия Перес");
Лучшая работа художника-постановщика - Нэйтан Краули, Ли Сандалес ("Злая: Сказка о ведьме Запада");
Лучший короткометражный игровой фильм - "Я не робот";
Лучший звук - "Дюна: Часть вторая";
Лучшие визуальные эффекты - "Дюна: Часть вторая";
Лучший адаптированный сценарий - Питер Строан ("Конклав");
Лучший оригинальный сценарий - Шон Бейкер ("Анора").
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