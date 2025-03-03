Оскар 2025:

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения 97-й премии Академии - "Оскар".

Как сообщает AПА, церемония награждения прошла в театре "Долби" в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.

Список победителей во всех номинациях:

Лучший фильм - "Анора";

Лучший актер - Эдриен Броуди ("Бруталист");

Лучший актер второго плана - Киран Калкин "Настоящая боль";

Лучшая актриса - Майки Мэдисон ("Анора");

Лучший актриса второго плана -Зои Салдана ("Эмилия Перес");

Лучший анимационный фильм - "Поток";

Лучший короткометражный анимационный фильм - "В тени кипариса";

Лучшая операторская работа - Лол Кроули ("Бруталист");

Лучший дизайн костюмов - Пол Тэйзуэлл ("Злая: Сказка о ведьме Запада");

Лучший режиссер - Шон Бtйкер ("Анора");

Лучший документальный фильм - "Нет другой земли";

Лучший короткометражный документальный фильм - "Единственная девушка в оркестре";

Лучший монтаж - Шон Бейкер ("Анора");

Лучший международный фильм - "Я все еще здесь";

Лучший грим и прически - "Субстанция";

Лучший оригинальный саундтрек - Дэниэл Блумберг ("Бруталист");

Лучшая песня - El Mal ("Эмилия Перес");

Лучшая работа художника-постановщика - Нэйтан Краули, Ли Сандалес ("Злая: Сказка о ведьме Запада");

Лучший короткометражный игровой фильм - "Я не робот";

Лучший звук - "Дюна: Часть вторая";

Лучшие визуальные эффекты - "Дюна: Часть вторая";

Лучший адаптированный сценарий - Питер Строан ("Конклав");

Лучший оригинальный сценарий - Шон Бейкер ("Анора").