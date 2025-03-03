В Зангезурском национальном парке в кадр фотоловушки попали пять леопардов

В Зангезурском национальном парке имени Гасана Алиева, расположенном на территории Нахчыванской Автономной Республики, были зафиксированы кадры пяти леопардов.

Как сообщает Day.Az, видео было снято с помощью фотоловушек и опубликовано на странице представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Азербайджане.

"Как мы уже сообщали, с 2007 года мы проводим мониторинг популяции леопардов (Panthera pardus), его кормовых объектов и конкурирующих видов в нашей стране с помощью фото- и видеоловушек. Впервые наши камеры зафиксировали сразу пятерых леопардов вместе. Четверых из них вы хорошо знаете - это самка, которой мы дали имя Бану, и ее три детеныша. Пятый же - самец с кодовым именем SC_026, который встречается также на территориях соседних государств", - говорится в описании публикации.

Отметим, что проект реализуется совместно с министерством экологии и природных ресурсов и IDEA (Международный диалог по охране окружающей среды). Согласно информации, результаты исследования, проведенного в Нахчыване с помощью камер, показывают, что последние 12 лет были самыми продуктивными.