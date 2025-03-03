США заинтересованы в стабильных поставках каспийской нефти на мировые рынки

Для стран Центральной Азии, в частности для Казахстана, отношения с США играют важную, но не критическую роль. Такие отношения можно поставить на "паузу", оставить на прежнем уровне. От этого они не ухудшаться.

Об этом сказал в беседе с Day.Az казахстанский эксперт Замир Каражанов.

Смена администрации в США знаменует собой новый геополитический цикл в глобальной политике, несущий как вызовы, так и возможности. В данный момент страны Центральной Азии следят за развитием ситуации и обсуждаемыми и принимаемыми решениями в США. Интерес представляют те из них, которые повлияют на ситуацию в Евразии, вокруг Украины, на отношения США с Китаем, Европой и Россией. Пока новая администрация США ограничивается общими заявлениями о своих планах, но конкретные решения, включающие в себя принципы будущего миропорядка или урегулирования отношений с отдельными странами, пока не принимались. Когда они будут закреплены в соглашениях, тогда можно будет вести предметный разговор о вызовах и возможностях.

Геополитическая чехарда началась до прихода нынешней администрации. Поэтому говорить о том, что что-то поменялось для стран Центральной Азии, будет не верно. Такое состояние уже отразилось на них. Прежде всего, на их транспортной связанности с Европой, на инвестиционных потоках и угрозах вторичных санкций, на внешнеэкономических предпочтениях. В целом, можно говорить о том, что страны Центральной Азии уже приспособились к чехарде в глобальной политике, что заметно по развитию регионального сотрудничества. Сейчас Казахстан не сильно акцентирует внимание на отношениях со странами дальнего зарубежья, т.к. они отличаются непредсказуемостью.

Влияние России на постсоветском пространстве всегда присутствовало, менялся лишь его характер. Сейчас трудно сказать, в каком направлении оно будет трансформироваться. В политических кругах нет единого мнения относительно стратегии поведения России на постсоветском пространстве. С одной стороны, мы видим умеренный тон и заинтересованность в сотрудничестве, которой придерживается официальный МИД. С другой стороны, на фоне эскалации отношений с западными страны, на руководство страны влияние стали оказывать так называемые "ястребы", сторонники давления. Такой курс не будет способствовать нормальному развитию отношений с соседями России. Однако, усиление "ястребов" в кулуарах власти пришлось на период кризиса в отношениях России с западными странами. Поэтому деэскалация напряженности может привести к снижению их влияния, что должно сказаться и на внешнеполитическом курсе. Россия оказалась на распутье. Дальнейшее развитие событий зависит от нормализации ее отношений с США и европейскими странами.

Что касается передела сфер влияния, то во внешней политике США Центральная Азия не является ключевым регионом. Конечно, можно упомянуть энергетические ресурсы Каспия, как фактор заинтересованности. Но по мировым меркам объемы добычи нефти не настолько существенны, чтобы регион дестабилизировал глобальные рынки энергоресурсов. В целом американская политика сводилась к обеспечению стабильности поставок каспийской нефти на мировые рынки, тем самым снижая риск энергетического кризиса. Кроме того, нынешняя администрация США, которая поставила во главу угла своей деятельности внутренние проблемы Америки, едва ли собирается делить сферы влияния с Россией в регионе. Скорее всего, она сосредоточиться на Китае, Европе, своих соседях по американскому континенту.

Может ли Организация тюркских государств может стать щитом от внешнего воздействия? В принципе, может, но в данном случае должно иметь место более глубокое сотрудничество в военной сфере между странами ОТГ. Но есть ли в этом необходимость? К счастью, на нас никто не собирается нападать. Для нас более актуальны риски в сфере безопасности, характерные для региона, такие, как терроризм, экстремизм и сепаратизм. Возможны также вызовы, связанные с военным решением иранской ядерной проблемы, то есть проведением военной операции Израилем или США. Такие действия могут привести к дестабилизации обстановки в регионе и, как часто бывает, к усилению радикальных группировок.

Что касается Организации тюркских государств, то здесь более важно, чтобы страны-участницы избегали вовлечения в геополитическое противостояние, укрепляли сотрудничество и доверие на региональном уровне, а также поддерживали стабильность.

Лейла Таривердиева