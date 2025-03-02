В Азербайджане проведен выпускной экзамен

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен был организован в 35 городах и районах.

Результаты экзамена будут обнародованы в течение ближайших 6 недель.