https://news.day.az/society/1733943.html В Азербайджане проведен выпускной экзамен Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования. Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен был организован в 35 городах и районах. Результаты экзамена будут обнародованы в течение ближайших 6 недель.
В Азербайджане проведен выпускной экзамен
Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен был организован в 35 городах и районах.
Результаты экзамена будут обнародованы в течение ближайших 6 недель.
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