https://news.day.az/society/1733943.html

В Азербайджане проведен выпускной экзамен

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования. Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамен был организован в 35 городах и районах. Результаты экзамена будут обнародованы в течение ближайших 6 недель.