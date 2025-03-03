https://news.day.az/society/1734136.html В Баку изъято большое количество оружия - ФОТО Сотрудники полиции продолжают мероприятия по выявлению незаконно хранимого огнестрельного оружия оперативным путем, а также по добровольной сдаче оружия.
В Баку изъято большое количество оружия - ФОТО
Сотрудники полиции продолжают мероприятия по выявлению незаконно хранимого огнестрельного оружия оперативным путем, а также по добровольной сдаче оружия.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, в 18-й отдел полиции Наримановского районного управления полиции поступила оперативная информация о том, что 74-летний житель столицы скрывает в своем доме огнестрельное оружие и боеприпасы.
Данный человек был задержан полицейскими. По указанному адресу был обнаружен и изъят один автомат "Калашникова", два ружья, один пистолет и 153 патрона.
По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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