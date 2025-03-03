В Баку изъято большое количество оружия

Сотрудники полиции продолжают мероприятия по выявлению незаконно хранимого огнестрельного оружия оперативным путем, а также по добровольной сдаче оружия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, в 18-й отдел полиции Наримановского районного управления полиции поступила оперативная информация о том, что 74-летний житель столицы скрывает в своем доме огнестрельное оружие и боеприпасы.

Данный человек был задержан полицейскими. По указанному адресу был обнаружен и изъят один автомат "Калашникова", два ружья, один пистолет и 153 патрона.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.