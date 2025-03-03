В Азербайджане предложено создание исправительных учреждений с возможностью получения высшего образования

Создание в Азербайджане исправительных учреждений, которые будут предоставлять возможности для получения высшего образования, может положительно повлиять на процесс реабилитации задержанных и их социальную адаптацию после отбытия наказания.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) о защите прав человека за 2024 год, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правам человека.

"Считается целесообразным создание отдельных исправительных учреждений для лиц, совершивших преступления по неосторожности, на базе исправительных учреждений участкового типа, а также законодательное закрепление того, что лица, совершившие преступления по неосторожности, будут отбывать наказание в этих учреждениях независимо от срока назначенного наказания.

Создание специального исправительного учреждения для лиц в возрасте от 18 до 24 лет, впервые осуждённых за преступления, не представляющие большой общественной опасности, а также за менее тяжкие и тяжкие преступления, совершенные умышленно. Кроме того, предлагается направлять лиц, отбывающих наказание в воспитательных учреждениях для несовершеннолетних, в эти учреждения после достижения ими 18 лет.

Создание вышеупомянутых учреждений также может оказать положительное влияние на решение существующей проблемы переполненности пенитенциарных учреждений", - подчеркивается в докладе.