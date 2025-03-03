Вырос объем транзитных ж/д перевозок между Азербайджаном и Казахстаном

Объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Казахстаном по железной дороге вырос на 33 процента.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов во время встречи с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым, который находится с официальным визитом в Баку.

Развитие транспортных и логистических связей между Азербайджаном и Казахстаном определено как одно из приоритетных направлений сотрудничества.

Была выражена удовлетворенность ростом объема транзитных грузоперевозок между двумя странами, который к концу 2024 года составил 21 процент.

Стороны подтвердили взаимные обязательства по обеспечению выполнения поручений глав государств относительно развития Среднего коридора.

Казахстанской стороне была предоставлена информация о проделанной Азербайджаном работе по совершенствованию транспортных коридоров, проходящих по территории страны.

В этом контексте была подчеркнута важность запуска Зангезурского коридора, который может внести значимый вклад в расширение Среднего коридора.