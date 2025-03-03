Страны ЕС захотели больше денег от Еврокомиссии на оборону

Правительства стран Европейского союза (ЕС) подготовили проект документа, в котором они призывают Европейскую комиссию (ЕК) предоставить членам объединения больше финансовых возможностей "без промедления" и предложить "дополнительные источники финансирования" для обороны на уровне союза. Об этом пишет издание Politico, которое ознакомилось с проектом документа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ожидается, что государства, входящие в состав ЕС, представят этот документ на экстренной встрече лидеров ЕС 6 марта, где глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует презентовать "всеобъемлющий план по перевооружению Европы".

Согласно проекту документа, европейские страны попросят орган исполнительной власти ЕС "оперативно представить актуальные предложения" и сделать возможным перенаправление денег на региональное развитие. Комиссия, в свою очередь, должна будет предложить различные варианты финансирования в письме лидерам ЕС.