В Азербайджане ожидается сильный ветер

Национальная служба гидрометеорологии выпустила желтое предупреждение в связи с ветреной погодой, прогнозируемой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах с 3 по 4 марта, передает Day.Az.

Согласно информации, ветреная погода ожидается в Баку и на Абшеронском полуострове, в Мингячевире, Геранбое, Дашкесане, Лачине, Кяльбаджаре, Зангилане, Гобустане, Нефтчале, Ярдымлы, Лерике, Хызы, Хачмазе, Сиазане, Шабране, Гусаре, Нахчыване, Джульфе и Ордубаде.

В соответствии с желтым предупреждением, скорость западного ветра составит 13,9-20,7 м/с.