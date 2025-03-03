https://news.day.az/society/1734050.html В Карабахе продолжают обезвреживать мины и неразорвавшиеся боеприпасы За февраль на освобожденных территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 305 противопехотных и 123 противотанковые мины, 1078 неразорвавшихся боеприпасов.
В Карабахе продолжают обезвреживать мины и неразорвавшиеся боеприпасы
За февраль на освобожденных территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 305 противопехотных и 123 противотанковые мины, 1078 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в ежемесячном отчете, опубликованном Агентством Азербайджанской Республики по разминированию, об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Согласно информации, 2 862,5 гектара были очищены от мин.
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