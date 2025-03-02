https://news.day.az/world/1733938.html США ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды" Американские военные ликвидировали одного из лидеров террористической группировки "Хуррас ад-Дин", связанной с "Аль-Каидой". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США в соцсети X.
США ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды"
Американские военные ликвидировали одного из лидеров террористической группировки "Хуррас ад-Дин", связанной с "Аль-Каидой".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США в соцсети X.
По данным командования, целью высокоточного авиаудара стал старший военный командир "Хуррас ад-Дин" Мухаммед Юсуф Зия Талай.
В середине февраля также сообщалось, что американские Вооруженные силы 15-16 февраля нанесли высокоточный авиаудар по одному из главарей "Аль-Каиды" в Сирии и ликвидировали его.
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