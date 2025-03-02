США ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды"

Американские военные ликвидировали одного из лидеров террористической группировки "Хуррас ад-Дин", связанной с "Аль-Каидой".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США в соцсети X.

По данным командования, целью высокоточного авиаудара стал старший военный командир "Хуррас ад-Дин" Мухаммед Юсуф Зия Талай.

В середине февраля также сообщалось, что американские Вооруженные силы 15-16 февраля нанесли высокоточный авиаудар по одному из главарей "Аль-Каиды" в Сирии и ликвидировали его.