Автор: Байрам Эльшадов

В альтернативной реальности, в которой, по всей видимости, живут армяне, любые преступления можно оправдать красивыми словами, а терроризм представить как "борьбу за права". Достаточно выйти на улицу с лозунгами, раздать слезливые листовки и громко заявить о "несправедливости". Они уверены, что достаточно громко кричать и размахивать плакатами, чтобы преступления исчезли, а преступники стали "борцами за справедливость". Неважно, что за этими людьми стоят обвинения в убийствах и геноциде. Главное - собраться покричать.

Так, 10 марта 2025 года центр Берлина снова превратится в сцену для дешевого спектакля. Перед Бранденбургскими воротами разворачивается трагикомедия: митинг в поддержку лиц армянского происхождения, обвиняемых в преступлениях против азербайджанского народа. Заказчиком постановки выступает Центральный совет армян в Германии. Репертуар старый, но проверенный: "Армяне - жертвы, всех срочно освободить!". О том, что эти "жертвы" проходят по делу о геноциде и терроризме, организаторы скромно умалчивают - не вяжется с драматическим сценарием.

Итак, кого же так рьяно пытаются оправдать? Людей, обвинённых по внушительному списку статей. Да, опять вся шумиха вокруг армянских преступников, которые обвиняются в Азербайджане по следующим статьям: 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Логика собируна в центре Берлина проста: армянская диаспора думает, что чем больше транспарантов, тем меньше будут весить доказательства. Наверное, где-то в кулуарах уже подсчитывают, сколько слезливых речей нужно, чтобы стереть из истории атаки на мирных азербайджанцев, их убийства и насильственное переселение. Ну а если факты упорно не хотят исчезать, всегда можно обвинить всех вокруг в "несправедливости" и надеяться, что западные СМИ подхватят тему.

Азербайджанский суд рассматривает дела этих лиц по конкретным статьям закона, включая обвинения в терроризме, захвате заложников, нападениях на мирных граждан и другие серьёзные преступления, которые соответствуют международным стандартам права. Суд над Араиком, Варданяном и другими основан на фактах и доказательствах. Правда, подкреплённая юридическими процессами и законами, остаётся непоколебимой. Но армяне этого замечать не хотят - слишком удобно продолжать играть роль "жертв" и переворачивать реальность с ног на голову. Азербайджан твёрдо стоит на защите справедливости. И сколько бы ни было митингов, слезливых речей и плакатов, преступления не забудутся, а виновные - понесут заслуженное наказание.