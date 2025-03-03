Вниманию тех, кому ограничен въезд или выезд из Азербайджана

В Азербайджане лицам, которым ограничен въезд или выезд из страны, необходимо направлять уведомления.

Как собщает Day.Az, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) о защите прав человека за 2024 год, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правам человека.

Отмечается, что в связи с рядом обращений, поступивших в адрес Омбудсмена по поводу снятия ограничений на выезд с территории Азербайджана, были направлены соответствующие запросы, приняты необходимые меры по восстановлению нарушенных прав.

В докладе говорится, что анализ жалоб показал, что в некоторых случаях, когда был наложен запрет на выезд из страны, лица не были проинформированы об этом заранее.

"Так, информация о наложении ограничения становилась известна человеку только при замене удостоверения личности (общегражданского паспорта) или при пересечении границы. Это влечет за собой потерю времени и средств, а также ограничение других прав этих лиц.

С учетом этого, при введении данных о лицах, имеющих ограничения на выезд из страны и въезд в страну, в межведомственную автоматизированную информационно-поисковую систему "въезд-выезд и регистрация", законодательство должно предусматривать обязательное требование немедленного направления уведомлений этим лицам.

Вопросы возвращения в страну и защиты прав азербайджанских граждан, находящихся в заложниках у воюющих в Сирии вооруженных формирований, продолжали оставаться в центре внимания омбудсмена.

В последние годы ряд граждан обращались к омбудсмену с просьбой о содействии в возвращении в страну своих близких родственников, особенно женщин и детей, находящихся в заложниках в лагерях на территории Сирии. Омбудсмен многократно принимала заявления граждан Азербайджана по вопросам репатриации и выслушивала их обращения.

Омбудсмен продолжила взаимодействие с соответствующими государственными органами по данному вопросу, были внесены предложения по принятию мер по возвращению граждан Азербайджана в страну.

В рамках этой деятельности в течение года была осуществлена репатриация ряда граждан Азербайджана из Сирии в страну. Были проведены встречи с этими репатриантами, получена информация о реабилитационных мероприятиях, проводимых в учреждении, где они размещены, приняты необходимые меры по защите их прав. В ходе встреч оценивалось их общее и психологическое состояние, изучались их проблемы и потребности, репатрианты были проинформированы о деятельности омбудсмена, возможностях обращения к нему.

В результате принятых мер по обращениям, адресованным омбудсмену по обеспечению прав репатриантов, были обеспечены выдача свидетельств о рождении детей, социальная помощь, оказание услуг психологической поддержки и другие подобные вопросы", - отмечено в докладе.