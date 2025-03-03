Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление государственной дорожной полиции предупредило водителей о возможных рисках на дорогах в условиях тумана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что в связи с возможной плохой видимостью из-за тумана и гололеда на дорогах водителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности, выбирать скорость в соответствии с погодными условиями, следить за исправностью внешних осветительных приборов и строго соблюдать правила безопасности при обгоне и маневрировании.

По прогнозу синоптиков, 4 марта на автомагистралях ожидается туман со снижением видимости до 500-1000 м.