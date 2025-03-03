Азербайджан и Казахстан намерены наращивать объемы взаимной торговли.

Как сообщает Day.Az, об этом 3 марта заявил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов во время встречи с премьер-министром Республики Казахстан Олжасом Бектеновым, который находится с официальным визитом в Баку.

Стороны высоко оценили уровень экономического и торгового сотрудничества. Было отмечено, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли составил около 500 миллионов долларов США, в то же время было подтверждено намерение и впредь предпринимать совместные усилия для увеличения объема взаимной торговли с учетом уровня экономического развития и потенциала двух стран.

В частности, была отмечена важность реализации комплексной программы развития сотрудничества на 2022-2026 годы.