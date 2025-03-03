https://news.day.az/politics/1734054.html В Баку подписан ряд документов между Азербайджаном и Казахстаном - ФОТО В Баку между Азербайджаном и Казахстаном подписан ряд документов. Как сообщает Day.Az, подписание документов состоялось во время встречи находящегося с официальным визитом в Баку премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым.
В Баку подписан ряд документов между Азербайджаном и Казахстаном - ФОТО
В Баку между Азербайджаном и Казахстаном подписан ряд документов.
Как сообщает Day.Az, подписание документов состоялось во время встречи находящегося с официальным визитом в Баку премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым.
Документы касаются сотрудничества в сфере обязательного медицинского страхования, формирования перечня научных публикаций, а также утверждения соглашения о прокладке волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря.
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