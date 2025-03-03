В Баку подписан ряд документов между Азербайджаном и Казахстаном

В Баку между Азербайджаном и Казахстаном подписан ряд документов.

Как сообщает Day.Az, подписание документов состоялось во время встречи находящегося с официальным визитом в Баку премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым.

Документы касаются сотрудничества в сфере обязательного медицинского страхования, формирования перечня научных публикаций, а также утверждения соглашения о прокладке волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря.