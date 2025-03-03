https://news.day.az/politics/1733985.html Азербайджан и Иран обсудили межпарламентские отношения - ФОТО Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде провел встречу с руководителем межпарламентской группы дружбы Иран-Азербайджан Судайфом Бадри и членами группы. Как сообщает Day.Az, данная информация была опубликована в социальной сети дипломатического представительства Азербайджана в Тегеране. "Посол Азербайджана в Иране А.
Азербайджан и Иран обсудили межпарламентские отношения - ФОТО
Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде провел встречу с руководителем межпарламентской группы дружбы Иран-Азербайджан Судайфом Бадри и членами группы.
Как сообщает Day.Az, данная информация была опубликована в социальной сети дипломатического представительства Азербайджана в Тегеране.
"Посол Азербайджана в Иране А. Ализаде провел встречи с руководителем межпарламентской группы дружбы Иран-Азербайджан Судайфом Бадри и членами группы, в ходе которых состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между группами дружбы", - отметили в пресс-службе посольства.
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